Составь уравнение по тексту задачи и реши его,купили 12 пачек фруктового сока по 7 р за пачку и 5 пачек томатного сока.сколько стоит пачка томатного сока если за весь сок заплатили 129 р

Математика

Составь уравнение по тексту задачи и реши его,купили 12 пачек фруктового сока по 7 р за пачку и 5 пачек томатного сока.сколько стоит пачка томатного сока если за весь сок заплатили 129 р

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