Составь уравнение по тексту задачи и реши его,купили 12 пачек фруктового сока по 7 р за пачку и 5 пачек томатного сока.сколько стоит пачка томатного сока если за весь сок заплатили 129 р
Математика
Составь уравнение по тексту задачи и реши его,купили 12 пачек фруктового сока по 7 р за пачку и 5 пачек томатного сока.сколько стоит пачка томатного сока если за весь сок заплатили 129 р
Ответ(ы):
Гость:
12*7=84 129-84=45 45:5=9 т.е. одна пачка товарного сока стоит 9 руб.
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