Y=-x^2-9x-20 свойства функци
Алгебра
Y=-x^2-9x-20 свойства функци
Ответ(ы):
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Y=-x^2-9x-20 |*-1 y=x^2+9x+20 x1*x2=20 x1*x2=-9 x1=-4,x2=-5
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