Собственная скорость лодки 8,5/км,скорость течегие реки 1,5/км/ч .какое расстояние пройдет лодка за 0,,если будет плыть 3ч против течение реки?по течению реки ?
Математика
Собственная скорость лодки 8,5/км,скорость течегие реки 1,5/км/ч .какое расстояние пройдет лодка за 0,,если будет плыть 3ч против течение реки?по течению реки ?
Ответ(ы):
Гость:
Скорость Против течения её скорость будет 8,5-1,5=7 км/час Скорость по течению 8,5+1,5=10 7*3=21 км проедет за 3 часа против течения 10*3=30 км проедет за 3 часа по течению
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