Как нарисовать одну хвоинку ели и сосны?

Гость: Гость:

Деревья нарисовать просто, но многие дети хотят рисовать именно определенные виды деревьев. Чтобы родители смогли научить ребенка быстро и легко нарисовать сосну, воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Как нарисовать сосну поэтапноШаг 1. В первую очередь нарисуем ствол сосны. Он будет состоять из двух вертикальных линий, идущих параллельно друг другу и сужающихся вверху. Затем приступим к рисованию хвои сосны. Нет смысла вырисовывать каждую хвоинку, проще всего нарисовать общий вид. Для этого в самом верху ствола, а затем на разных уровнях рисуют овалы, края которых делают волнистыми. Количество таких уровней зависит от размера рисунка.Шаг 2. Теперь начнем прорисовывть ветки дерева, которые идут от ствола к хвое. Рисовать их можно произвольно.Шаг 3. С помощью ластика удаляем ненужные линии, на стволе рисуем небольшие штрихи — кору дерева.Шаг 4. Наша сосна готова. Для полноты рисунка около дерева рисуют домик или палатку и можно приступать к раскрашиванию. Ствол и ветки дерева закрашивают темно-коричневым цветом, а хвою — интенсивно зеленым.Как видно, в рисовании сосны нет ничего сложного и при определенных навыках с рисунком вполне может справиться и малыш.Шаг 1. В первую очередь нарисуем ствол сосны. Он будет состоять из двух вертикальных линий, идущих параллельно друг другу и сужающихся вверху. Затем приступим к рисованию хвои сосны. Нет смысла вырисовывать каждую хвоинку, проще всего нарисовать общий вид. Для этого в самом верху ствола, а затем на разных уровнях рисуют овалы, края которых делают волнистыми. Количество таких уровней зависит от размера рисунка.Шаг 2. Теперь начнем прорисовывть ветки дерева, которые идут от ствола к хвое. Рисовать их можно произвольно.Шаг 3. С помощью ластика удаляем ненужные линии, на стволе рисуем небольшие штрихи — кору дерева.Шаг 4. Наша сосна готова. Для полноты рисунка около дерева рисуют домик или палатку и можно приступать к раскрашиванию. Ствол и ветки дерева закрашивают темно-коричневым цветом, а хвою — интенсивно зеленым.Как видно, в рисовании сосны нет ничего сложного и при определенных навыках с рисунком вполне может справиться и малыш.