Какую силу надо приложить, что бы вытянуть пробку из дна бассейна Глубина бассей??а 4м, радиус пробки 4см -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Физика
Какую силу надо приложить, что бы вытянуть пробку из дна бассейна Глубина бассей??а 4м, радиус пробки 4см -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответ(ы):
Гость:
P=pgh=F/S; F=pgh*S=1000*10*4*4*10^-4=16 H
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