Какую силу надо приложить, что бы вытянуть пробку из дна бассейна Глубина бассей??а 4м, радиус пробки 4см -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Физика

Какую силу надо приложить, что бы вытянуть пробку из дна бассейна Глубина бассей??а 4м, радиус пробки 4см -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автор: Гость