Помогите пожалуйста,надо решить график в тетради по клеткам,очень прошу помочь.
Физика
Помогите пожалуйста,надо решить график в тетради по клеткам,очень прошу помочь.
Ответ(ы):
Гость:
Вообщем, 1-2 p=const (изобарный процесс), 2-3 T=Const (изотермический процесс). Я не знаю, как в решение вставить фотку, ибо я на чертила графики, так что попробую так объяснить. График p(V): 1-2 идет горизонтально в правую сторону направление, 2-3 идет по диагонали вверх направление. График p(T): 1-2 идет горизонтально и направление вправо, 2-3 вертикально вниз. PS: p это ось у, V или Т это ось х.
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