Сделайте морфемный разбор ( найти корень, суффикс, приставку и окончание) слов: Старейшина, земледелие, святилище, кочевники, скотоводство, клинопись, летопись, каменоломни, жертвоприношение, камнетёсы, шелководство.
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Сделайте морфемный разбор ( найти корень, суффикс, приставку и окончание) слов: Старейшина, земледелие, святилище, кочевники, скотоводство, клинопись, летопись, каменоломни, жертвоприношение, камнетёсы, шелководство.
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