Назовите литературное произведение на основе которого появилась опера "Руслан и ??юдмила" Помогите срочно.

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Назовите литературное произведение на основе которого появилась опера "Руслан и ??юдмила" Помогите срочно.
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Автор: Гость
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Гость:
Пушкин Руслан и Людмила
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