Сравни предвоенные планы, силы и подготовку СССР и Германии. У кого и почему было преимущество?
История
Сравни предвоенные планы, силы и подготовку СССР и Германии. У кого и почему было преимущество?
Ответ(ы):
Гость:
1)Германия напала без предупреждения.У немецких войск был план блицкрига(захвата тер. за 3 месяца.Сталин до последнего отрицал возможность нападения Германи на СССР,потомучто считал,что Германия не сможет воевать на два фронта.Но все же когда перехватили немецкого разведчика,до начала наступление оставались считаные дни и все силы не были переброшены на фронт. 2)У германии ,потомучто было неограниченое времч подготовки к наступлению и сработал эффект неожиданности(относительный)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Назовите литературное произведение на основе которого появилась опера "Руслан и ??юдмила" Помогите срочно.
Математика
Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 километра определи??е длину всего туристического маршрута
Обществознание