Сравни предвоенные планы, силы и подготовку СССР и Германии. У кого и почему было преимущество?

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Сравни предвоенные планы, силы и подготовку СССР и Германии. У кого и почему было преимущество?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Германия напала без предупреждения.У немецких войск был план блицкрига(захвата тер. за 3 месяца.Сталин до последнего отрицал возможность нападения Германи на СССР,потомучто считал,что Германия не сможет воевать на два фронта.Но все же когда перехватили немецкого разведчика,до начала наступление оставались считаные дни и все силы не были переброшены на фронт. 2)У германии ,потомучто было неограниченое времч подготовки к наступлению и сработал эффект неожиданности(относительный)
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