Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г фруктов.

Математика

Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г фруктов.

Автор: Гость