Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г фруктов.

Математика
Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г фруктов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2,5------8кг Х--------152кг х=152*2,5/8=47,5кг сухофруктов ПРОСТАЯ ПРОПОРЦИЯ!
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