Диалог из 8-10 репликов на тему "Великая отечественная война"
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Диалог из 8-10 репликов на тему "Великая отечественная война"
Ответ(ы):
Гость:
Дедушка а что такое война? внученька а это плохо... Деда а почему? Там люди погибают. Зачем? Они защищают родину. А ты был на войне? Был... И что? Страшно. А почему ? Вокруг тебя люди... А почему страшно то? Внученька а люди то мертвые. Деда а ты меня защитишь. Защищу. Я не хочу войны. Не бойся не будет. Разговор дедушки и внучки. Надеюсь помогла
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