Теплоход должен быть пройти 1944 км. он уже прошёл двенадцатую часть этого расстоян??я.сколько часов шёл теплоход,если его скорость была равна 18км/ч?
Математика
Теплоход должен быть пройти 1944 км. он уже прошёл двенадцатую часть этого расстоян??я.сколько часов шёл теплоход,если его скорость была равна 18км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ:1944:12=162:18=9 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьев. Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу, ост??льные птицы - на провода. Сколько птиц на крыше? Сколько пти...
Математика
Русский язык