Теплоход должен быть пройти 1944 км. он уже прошёл двенадцатую часть этого расстоян??я.сколько часов шёл теплоход,если его скорость была равна 18км/ч?

Математика

Теплоход должен быть пройти 1944 км. он уже прошёл двенадцатую часть этого расстоян??я.сколько часов шёл теплоход,если его скорость была равна 18км/ч?

Автор: Гость