Теплоход должен быть пройти 1944 км. он уже прошёл двенадцатую часть этого расстоян??я.сколько часов шёл теплоход,если его скорость была равна 18км/ч?

Математика
Теплоход должен быть пройти 1944 км. он уже прошёл двенадцатую часть этого расстоян??я.сколько часов шёл теплоход,если его скорость была равна 18км/ч?
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Гость:
Ответ:1944:12=162:18=9 часов

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