Упражнение 10! Помогите пожалуйста! Очень надо!

Английский язык
Упражнение 10! Помогите пожалуйста! Очень надо!
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