Распределите слова по частям речи. Напишите название каждой части речи. Сиять, она, небесный, путешествие, суффикс, земляничный, размышлять, мы.

Русский язык

Распределите слова по частям речи. Напишите название каждой части речи. Сиять, она, небесный, путешествие, суффикс, земляничный, размышлять, мы.

Автор: Гость