Килограмм масла стоит 10 рублей.Сколько стоит 100 грамм масла.Пожалуйста,с пояснени??ми
Математика
Килограмм масла стоит 10 рублей.Сколько стоит 100 грамм масла.Пожалуйста,с пояснени??ми
Ответ(ы):
Гость:
Ответ должен быть: 1 рубль
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