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Уравнение (х+2)+х=9 Помоги пожалуста
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Уравнение (х+2)+х=9 Помоги пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2х+2=9 2х=9-2 2х=7 х=7:2 х=7_2
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