Объясни где человеку труднее переносить жару в местах с влажным климатом или в ме??тах с сухим климатом
Биология
Объясни где человеку труднее переносить жару в местах с влажным климатом или в ме??тах с сухим климатом
Ответ(ы):
Гость:
С сухим климатом человеку труднее жить
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