Раскройте скобки и найдите значение выражения: a) (-2)*(12+11); b) 8*(5-30); в)(-15)*(2+10-4)
Математика
Раскройте скобки и найдите значение выражения: a) (-2)*(12+11); b) 8*(5-30); в)(-15)*(2+10-4)
Ответ(ы):
Гость:
А) -24-22=>-46 Или 12+11=23; 23*(-2)=-46 б) 40-240=-200 Или 5-30=-25; -25*8=-200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение (1-7/10)х=2 1/4 (1/4+1/5)х=1 4/5 (3 1/8 +1 3/4)х=2 1/6 (2 1/12-1 5/6)х=3/4 решите пожалуйсто!!
Математика
Қазақ тiлi
Русский язык