Что больше И на сколько разность: чисел 1 1/9 и 3/8 или их произведение
Математика
Что больше И на сколько разность: чисел 1 1/9 и 3/8 или их произведение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/9-3/8=88/72-27/72=61/72 11/9*3/8=33/72 61/72 и 33/72 61/72>33/72. Больше на 61/72-33/72= на 28/72. Если сократить, то 28/72= 7/18.
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