Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2) частное чисел 15и5 или их произведение ? момогите пожалуйста

Математика

Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2) частное чисел 15и5 или их произведение ? момогите пожалуйста

Автор: Гость