Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2) частное чисел 15и5 или их произведение ? момогите пожалуйста
Математика
Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность. 2) частное чисел 15и5 или их произведение ? момогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1). Больше сумма, в 2 раза, так как: 60-20=40 60+20=80, 80÷40=2. 2). Произведение, В 25 раз, так как: 15*5=75, 15÷5=3, 75÷3=25
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