Сколько граммов содержится в 1/4 кг
Математика
Сколько граммов содержится в 1/4 кг
Ответ(ы):
Гость:
1кг-это 1000грамм,а 1/4 будет равна 1000:4=250грамм
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