Какое давление оказывает на рельсы платформа, если её масса 5,5 т,а площадь соприко??новения колёс с рельсами 4 см в квадрате?

Физика

Какое давление оказывает на рельсы платформа, если её масса 5,5 т,а площадь соприко??новения колёс с рельсами 4 см в квадрате?

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