Какое давление оказывает на рельсы платформа, если её масса 5,5 т,а площадь соприко??новения колёс с рельсами 4 см в квадрате?

Физика
Какое давление оказывает на рельсы платформа, если её масса 5,5 т,а площадь соприко??новения колёс с рельсами 4 см в квадрате?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Формула для вычисления давления—p=F/S Находим силу— F=mg =5500*10=55000Н 55000/4=13750Па. Ответ: Давление платформы на рельсы равна 13750Па.
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