Какое давление оказывает на рельсы платформа, если её масса 5,5 т,а площадь соприко??новения колёс с рельсами 4 см в квадрате?
Физика
Какое давление оказывает на рельсы платформа, если её масса 5,5 т,а площадь соприко??новения колёс с рельсами 4 см в квадрате?
Ответ(ы):
Гость:
Формула для вычисления давления—p=F/S Находим силу— F=mg =5500*10=55000Н 55000/4=13750Па. Ответ: Давление платформы на рельсы равна 13750Па.
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Вычислите.Выразите результат. а) в секундах. (25 мин + 480 с : 60) - 300 с;. б) в минутах: 360 ми?? - ( 2 ч + 90 мин).
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