Вычислите.Выразите результат. а) в секундах. (25 мин + 480 с : 60) - 300 с;. б) в минутах: 360 ми?? - ( 2 ч + 90 мин).
Математика
Вычислите.Выразите результат. а) в секундах. (25 мин + 480 с : 60) - 300 с;. б) в минутах: 360 ми?? - ( 2 ч + 90 мин).
Ответ(ы):
Гость:
В ПЕРВОМ ПРИМЕРЕ ОТВЕТ РАВЕН 1200СЕКУНД. ВО ВТОРОМ ПРИМЕРЕ 360мин-( 120МИНУТ РАВНО 2 ЧАСАМ +90МИН)=150 МИНУТ
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