Вычислите.Выразите результат. а) в секундах. (25 мин + 480 с : 60) - 300 с;. б) в минутах: 360 ми?? - ( 2 ч + 90 мин).

Математика

Вычислите.Выразите результат. а) в секундах. (25 мин + 480 с : 60) - 300 с;. б) в минутах: 360 ми?? - ( 2 ч + 90 мин).

Автор: Гость