Пожалуйста... Определите лексические значения слова свежий. Свежая газета-___________ Свежий фильм-____________ Свежие обои-______________ Свежее белье-___________ Свежее молоко-________ Свежие розы-__________ Свежее ут...

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Пожалуйста... Определите лексические значения слова свежий. Свежая газета-___________ Свежий фильм-____________ Свежие обои-______________ Свежее белье-___________ Свежее молоко-________ Свежие розы-__________ Свежее утро-__________ Свежий ветер-___________ ----------------------------------- Слова для справок: Прохладный, Чистый, Только что сорванный, Доброкачественный, Новый.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)новая 2)новый 3)новые 4)чистое 5)доброкачественное 6)только что сорванные 7)прохладное 8)прохладный
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