Сколько пар ножек у сорока пар сороконожек?

Математика
Сколько пар ножек у сорока пар сороконожек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40 пар= 80 сороконожек. 40*80=3.200. 3.200 ножек=1.600 пар.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение (а+1)^2+3(а-1)-5(а+1)(а-1) (m-1)^2-4(m+1)^2-6(m+1)(m-1)
Ответить
Математика
Из пунктов a и b одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста и вст??етились через два часа.С какой средней скоростью ухал каждый ве...
Ответить
Математика
Выпишите все делители числа 126
Ответить
Русский язык
Будет ли этот текст в публицистическом жанре? Семья-коротенькое слово,состоящее из пяти букв.Но оно таит в себе огромный смысл,объединяющий разны...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помагите мне
Ответить