Сколько пар ножек у сорока пар сороконожек?
Математика
Сколько пар ножек у сорока пар сороконожек?
Ответ(ы):
Гость:
40 пар= 80 сороконожек. 40*80=3.200. 3.200 ножек=1.600 пар.
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