Названия каких древнейших городов сохранились до наших дней ?! ( Современные названия )
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Названия каких древнейших городов сохранились до наших дней ?! ( Современные названия )
Ответ(ы):
Гость:
Рим, Париж, Лондон, Москва, Новгород и т.д.
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