Черты преспособлености к среде обитания дождевого червя? помогите пожалуйста

Биология
Черты преспособлености к среде обитания дождевого червя? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Тело их сегментировано, чтобы обеспечить продвижение в почвенной среде.2. Для раздвигания почвенных частиц у них выработалось приспособления в виде гидроскелета.3. Специальных органов чувств нет, но чувствительные клетки в коже позволяют дождевому червю чувствовать прикосновение к его коже и отличать свет от тьмы.4.Рот расположен на переднем конце тела. Питается дождевой червь гниющими растительными остатками, которые он заглатывает вместе с землей. Так же он может затаскивать с поверхности опавшие листья. Заглатывание производится мускулистой глоткой. Затем пища попадает в кишечник. Непереваренные остатки вместе с землей выбрасываются через анальное отверстие на заднем конце тела.

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