Сказ " Левша". Кому из героев принадлежит следующая мысль: lt;...наши на что взглянут-все могут сделать, но только им полезного ученья нетgt; ?

Литература

Сказ " Левша". Кому из героев принадлежит следующая мысль: lt;...наши на что взглянут-все могут сделать, но только им полезного ученья нетgt; ?

Автор: Гость