Сказ " Левша". Кому из героев принадлежит следующая мысль: lt;...наши на что взглянут-все могут сделать, но только им полезного ученья нетgt; ?
Литература
Сказ " Левша". Кому из героев принадлежит следующая мысль: lt;...наши на что взглянут-все могут сделать, но только им полезного ученья нетgt; ?
Ответ(ы):
Гость:
Это слова Платова,пойму когда они в Англии были))
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