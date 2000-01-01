543 пожалуйста срочно надо))) заранее спасибо

Математика
543 пожалуйста срочно надо))) заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
960:16=60(к)-переплетает в день 1 мастерская 960:24=40(к)-переплетает в день 2 мастерская 969:48=20(к)-переплетает в день 3 мастерская 60+40+20=120(к)-могут переплести в день все мастерские 960:120=8(д)-понадобится дней,если будут работать одновременно 60*8=480(к)-успеет переплести 1 мастерская 40*8=320(к)-успеет переплести 2 мастерская 20*8=160(к)-успеет 3 мастерская переплести
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