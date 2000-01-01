Құрамында ауыспалы мағынадағы сөзі бар мақалдарды теріп жазыңдар
Қазақ тiлi
Құрамында ауыспалы мағынадағы сөзі бар мақалдарды теріп жазыңдар
Ответ(ы):
Гость:
Напишпиартият е в отвдиеп аталпте здесь
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