В кружок компьютерной графики ходят четыре девочки Аня Катя Оля и Маша на схеме имена девочек соединены линиями если они дружат друг с другом
Информатика
В кружок компьютерной графики ходят четыре девочки Аня Катя Оля и Маша на схеме имена девочек соединены линиями если они дружат друг с другом
Ответ(ы):
Гость:
И что надо решить? Я поняла только то что Аня Оля Маша и Катя дружат только Оля и Маша нет,
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