На решение двух задач у Васи ушло 24 мин,а на решение трёх примеров на деление ушло 18 мин.Во сколько раз больше в среднем занимало у Васи решение задачи, чем решение примера?

Математика

На решение двух задач у Васи ушло 24 мин,а на решение трёх примеров на деление ушло 18 мин.Во сколько раз больше в среднем занимало у Васи решение задачи, чем решение примера?

Автор: Гость