На решение двух задач у Васи ушло 24 мин,а на решение трёх примеров на деление ушло 18 мин.Во сколько раз больше в среднем занимало у Васи решение задачи, чем решение примера?
Математика
На решение двух задач у Васи ушло 24 мин,а на решение трёх примеров на деление ушло 18 мин.Во сколько раз больше в среднем занимало у Васи решение задачи, чем решение примера?
Ответ(ы):
Гость:
24:2=12 РЕШАЛ ОДНУ ЗАДАЧУ 18:3=6 РЕШАЛ ОДИН ПРИМЕР 12-6=6 В 6 РАЗ БОЛЬШЕ ЗАНИМАЛО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.ЧЕМ ПРИМЕРА
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