Человек без родины — что соловей без песни. Смысл пословицы
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Человек без родины — что соловей без песни. Смысл пословицы
Ответ(ы):
Гость:
Смысл этой пословицы в том, что человеку нужна Родина, он в ней нуждается. Ведь соловей прожить без песни не может.Так и человек не может без Родины. Даже, если человек будет жить на чужбине, он все равно будет скучать по родине
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