Қонақ рассказ на казахском
Қазақ тiлi
Қонақ рассказ на казахском
Ответ(ы):
Гость:
Қонақ ол үйге келетін адам. Оған амандасып төрге отырғызады.
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