Что является лишним из :дизентирийная амеба, лямблия малярийный плазмодий, хлорелла, и почему они лишние объясните

Биология

Что является лишним из :дизентирийная амеба, лямблия малярийный плазмодий, хлорелла, и почему они лишние объясните

Автор: Гость