Что является лишним из :дизентирийная амеба, лямблия малярийный плазмодий, хлорелла, и почему они лишние объясните

Биология
Что является лишним из :дизентирийная амеба, лямблия малярийный плазмодий, хлорелла, и почему они лишние объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хлорелла, потому что это водоросль. А остальное это паразиты.
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