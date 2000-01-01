Сравнить величины: 560 дм и 65 м. 3 т 602 кг и 3 т 206 кг
Математика
Сравнить величины: 560 дм и 65 м. 3 т 602 кг и 3 т 206 кг
Ответ(ы):
Гость:
В ПЕРВОМ ПРИМЕРЕ 65М БОЛЬШЕ.ВО ВТОРОМ ПРИМЕРЕ 3Т 602КГ БОЛЬШЕ
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