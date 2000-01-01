C+15*60=2000 317+ (130 - а)=350 720:9 -- а=29 405 -(216+В)=94
Математика
C+15*60=2000 317+ (130 - а)=350 720:9 -- а=29 405 -(216+В)=94
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