Отрезку на карте длина которого 3,6см соответствует расстояние на местностив 72 км ??аово расстояние между городами если на этой карте расстояние между ними 12,6см
Математика
Отрезку на карте длина которого 3,6см соответствует расстояние на местностив 72 км ??аово расстояние между городами если на этой карте расстояние между ними 12,6см
Ответ(ы):
Гость:
252 км расстояние между городами
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