За 5 одинаковых тетрадей заплатили n руб., а за 11 одинаковых блокнотов- на m руб. больше.На сколько руб. блокнот дешевле тетради? Составь буквенное выражениеи найди его значение при n=100,m=54

Математика

За 5 одинаковых тетрадей заплатили n руб., а за 11 одинаковых блокнотов- на m руб. больше.На сколько руб. блокнот дешевле тетради? Составь буквенное выражениеи найди его значение при n=100,m=54

Автор: Гость