За 5 одинаковых тетрадей заплатили n руб., а за 11 одинаковых блокнотов- на m руб. больше.На сколько руб. блокнот дешевле тетради? Составь буквенное выражениеи найди его значение при n=100,m=54
Математика
За 5 одинаковых тетрадей заплатили n руб., а за 11 одинаковых блокнотов- на m руб. больше.На сколько руб. блокнот дешевле тетради? Составь буквенное выражениеи найди его значение при n=100,m=54
Ответ(ы):
Гость:
(n:5)-((n+m):11)=(100:5)-((100+54):11)=20-14=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отрезку на карте длина которого 3,6см соответствует расстояние на местностив 72 км ??аово расстояние между городами если на этой карте расстояние м...
Математика
Запишите выражение для периметра треугольника ABC и упростите его,если:AB= y cм,BC в 4 р??за больше AB,а AC на 10 см меньше BC.