За 5 одинаковых тетрадей заплатили n руб., а за 11 одинаковых блокнотов- на m руб. больше.На сколько руб. блокнот дешевле тетради? Составь буквенное выражениеи найди его значение при n=100,m=54

Математика
За 5 одинаковых тетрадей заплатили n руб., а за 11 одинаковых блокнотов- на m руб. больше.На сколько руб. блокнот дешевле тетради? Составь буквенное выражениеи найди его значение при n=100,m=54
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Ответ(ы):
Гость:
(n:5)-((n+m):11)=(100:5)-((100+54):11)=20-14=6
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