Как решить уровнение используя свойства равенства: x+1047=8591

Математика
Как решить уровнение используя свойства равенства: x+1047=8591
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X=8591-1047 вроде так
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