СРОЧНО! КАЗ. ЯЗ! ПОЖАЛУЙСТА!
Қазақ тiлi
СРОЧНО! КАЗ. ЯЗ! ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
1.Дәрігер қазір емдейді 2.Әкем газет оқып отыр 3.Ұстаз тақтаға жазды 4.Мен дүкеннен айран сатып алдым 5.Мен ертең стадионға барамын
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