Вычислить массу N2 которую можно получить из 660 м3 воздуха, если объемная доля азота в воздухе 0,78

Химия
Вычислить массу N2 которую можно получить из 660 м3 воздуха, если объемная доля азота в воздухе 0,78
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V(N2)=660*0.78=514.8 м3 n(N2)=V/22.4=514.8/22.4=23 кмоль Mr(N2)=28 m=M*n m(N2)=28*23=643.5 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша взялась ухаживать за курами и кроликами всего у её подшефных 35 голов и 94 ноги . Сколько у Маши кур и сколько кроликов
Ответить
Математика
Дом занимает 1/15 всего садового участка.Найдите площадь земли под домом 40 м2.
Ответить
Русский язык
Русский язык.Помогите плиииз!* ;) номер 481.1,2,3
Ответить
Математика
Для подъема на гору потребовалось 2ч 45 мин ,а для спуска с нее- 1ч35 мин . Сколько всего времени потрачено на подъем и спуск?
Ответить
Биология
Черты преспособлености к среде обитания дождевого червя? помогите пожалуйста
Ответить