Вычислить массу N2 которую можно получить из 660 м3 воздуха, если объемная доля азота в воздухе 0,78
Химия
Вычислить массу N2 которую можно получить из 660 м3 воздуха, если объемная доля азота в воздухе 0,78
Ответ(ы):
Гость:
V(N2)=660*0.78=514.8 м3 n(N2)=V/22.4=514.8/22.4=23 кмоль Mr(N2)=28 m=M*n m(N2)=28*23=643.5 кг
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