Вычислить массу N2 которую можно получить из 660 м3 воздуха, если объемная доля азота в воздухе 0,78

Химия

Вычислить массу N2 которую можно получить из 660 м3 воздуха, если объемная доля азота в воздухе 0,78

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