Будет ли этот текст в публицистическом жанре? Семья-коротенькое слово,состоящее из пяти букв.Но оно таит в себе огромный смысл,объединяющий разных, но очень близких людей, которые любят и ценят друг друга. Семья будет крепкой...

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Будет ли этот текст в публицистическом жанре? Семья-коротенькое слово,состоящее из пяти букв.Но оно таит в себе огромный смысл,объединяющий разных, но очень близких людей, которые любят и ценят друг друга. Семья будет крепкой и дружной, если в ней есть свои маленькие незыблемые традиции. Именно они сближают, дарят тепло и уют, согревают холодными зимними вечерами, окутывая таинством любви, тепла и нежности.

Автор: Гость