Упростите выражение (а+1)^2+3(а-1)-5(а+1)(а-1) (m-1)^2-4(m+1)^2-6(m+1)(m-1)
Алгебра
Упростите выражение (а+1)^2+3(а-1)-5(а+1)(а-1) (m-1)^2-4(m+1)^2-6(m+1)(m-1)
Ответ(ы):
Гость:
1) ²+2a+1+3a-3+5a²-5=6a²+5a-8 2)m²-2m+1-4m²-8m-4-6m²+6=- 9m²- 10m+6
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