Какой корень в слове похожие
Русский язык
Какой корень в слове похожие
Ответ(ы):
Гость:
(по)-приставка (хож)-корень (ие)-окончание
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