Для откачивания воды из баржи поставили 2 одинаковых насоса. первый работал 9 мин. ?? второй 4 мин. сколько воды выкачал каждый насосесли второй насос выкачал на 25 ведер больше первого??? помогите

Математика

Для откачивания воды из баржи поставили 2 одинаковых насоса. первый работал 9 мин. ?? второй 4 мин. сколько воды выкачал каждый насосесли второй насос выкачал на 25 ведер больше первого??? помогите

Автор: Гость