Для откачивания воды из баржи поставили 2 одинаковых насоса. первый работал 9 мин. ?? второй 4 мин. сколько воды выкачал каждый насосесли второй насос выкачал на 25 ведер больше первого??? помогите

Математика
Для откачивания воды из баржи поставили 2 одинаковых насоса. первый работал 9 мин. ?? второй 4 мин. сколько воды выкачал каждый насосесли второй насос выкачал на 25 ведер больше первого??? помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Может быть так 4+25=29 ВТОРОЙ НАСОС.29-9=20 ПЕРВЫЙ НАСОС НЕ УВЕРЕНА
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