Как можно быстро выучить английские слова
Английский язык
Как можно быстро выучить английские слова
Ответ(ы):
Гость:
Запоминай их по 5 штук или рифмуй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите.Выразите результат. а) в секундах. (25 мин + 480 с : 60) - 300 с;. б) в минутах: 360 ми?? - ( 2 ч + 90 мин).
Русский язык
Математика
Для откачивания воды из баржи поставили 2 одинаковых насоса. первый работал 9 мин. ?? второй 4 мин. сколько воды выкачал каждый насосесли второй на...