Что быстрее машина или байк помогите п
Алгебра
Что быстрее машина или байк помогите п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какая машина или смотря какой байк. А так МАШИНА
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