Камень бросили вертикально вверх. Как направлен вектор равнодействующей всех сил, действующих на камень во время игр подъёма и спуска.

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Когда его кинули вверх - равнодействующая сила движется вверх. Когда он начал падать - равнодействующая сила направлена вниз Объяснение: Равнодействующая сила - сумма всех сил Правила сложения сил в физике. 1.Если векторы лежат на одной прямой или на паралельных прямых и направлены в одну сторону, то находим сумму этих двух векторов 2.Если векторы направлены в разные стороны и лежат на одной прямой или на паралельных прямых, то ищем их разницу. 3.Если векторы находятся под углом, то строим диагональ из этого угла, а дальше достраиваем параллеограм и ищем его диагональ. Диагональ будет их равнодействующей силой(Если другие векторы были сложены. А тело движется туда, куда направлена равнодействующая сила. Камень подлетел вверх, потому что на него подействовали силой тяги(Когда камень находился в состоянии покоя, Fтяжести=N), и сумма двух сил (Стлы реакции опоры, численно оно равно F тяжести, то есть равно m g) N+Fтяги больше силы притяжения => камень движется вверх. Но мы только кинули камень(Не продолжили на него действовать с той же силы) и из-за сопротивления воздуха, сила тяги начало уменьшаться и начало увеличиваться сила тяги(m*g), поэтому тело начало падать(Вектор будет направлен вниз.) Так же раынодействующую силу можно найти по второму закону Ньютона. Fравнодействующая=m*a