Найдите косинус угла q между векторами :вектор ВА и ВЕКТОР ДС, точки А (3; 2), В (-1; 2), С (2; 0), Д (-3;-4)

Геометрия

Найдите косинус угла q между векторами :вектор ВА и ВЕКТОР ДС, точки А (3; 2), В (-1; 2), С (2; 0), Д (-3;-4)

Автор: Гость