Найдите косинус угла q между векторами :вектор ВА и ВЕКТОР ДС, точки А (3; 2), В (-1; 2), С (2; 0), Д (-3;-4)
Геометрия
Найдите косинус угла q между векторами :вектор ВА и ВЕКТОР ДС, точки А (3; 2), В (-1; 2), С (2; 0), Д (-3;-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектор BA: (3-(-1)=4; 2-2=0) = (4;0). Вектор ДС: (2-(-3)=5; (0-(-4)=4) =(5;4). Формула вычисления угла между векторами:cos α = ( a·b)/ |a|·|b|. Найдем скалярное произведение векторов:a·b = 4*5 + 0*4 = 20.Найдем модули векторов:|a| = √(4² + 0²) = √(16 + 0) = 4, |b| = √(5²+4²) = √(25 + 16) = √41.Найдем угол между векторами:cos α = ( a*b)/( |a|*|b|) = 4/(4*√41) = 1/√41 ≈ 1/ 6,403124 ≈ 0,156174. Угол равен arc cos(0,156174) = 1.413981 радиан = 81,01512 °.
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Математика